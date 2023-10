LDLC distribue un dividende de 1,2 euro par action

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale mixte annuelle du 29 septembre, les actionnaires du Groupe LDLC ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 1,2 euro par action au titre de l'exercice 2022-2023.

LDLC ayant déjà procédé au versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,40 euro, le solde de dividende restant à verser est de 0,80 euro par action. La date de détachement de coupon est fixée au 4 octobre. La mise en paiement interviendra le 6 octobre.

Du nouveaux au Conseil de Surveillance

Après plus de 20 ans de présence au Conseil de Surveillance du Groupe LDLC, Mme Suzanne de la Clergerie et M. Marc de la Clergerie ont décidé de mettre un terme à leur mandat respectif au sein de cette instance à l'issue de l'Assemblée générale annuelle du 29 septembre 2023. Dans ce contexte, le Groupe LDLC a approuvé, lors de l'Assemblée générale annuelle, les nominations de Mme Caroline de la Clergerie, quittant à cette occasion ses fonctions de membre du Directoire, et de M. Kevin Kuipers en qualité de nouveaux membres du Conseil de Surveillance pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale devant se prononcer sur les comptes de l'exercice 2028-2029.

Organisation du Conseil de Surveillance

A la suite de l'Assemblée générale, Mme Caroline de la Clergerie a été nommée Présidente du Conseil de Surveillance. Kevin Kuipers devient Vice-Président du Conseil de Surveillance.