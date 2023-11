LDLC : de nouveau primé !

(Boursier.com) — Avec une note historique de 19,66/20, et pour la 10e année consécutive, LDLC est élu 'Service Client de l'Année', dans la catégorie Distribution de produits techniques.

Entre mai et juillet 2023, pendant 8 semaines, 205 tests ont été effectués sur les différents canaux de contact de LDLC. 130 appels téléphoniques, 40 mails, 10 contacts via les réseaux sociaux, 10 conversations par chat et 15 navigations Internet ont évalué la réactivité et la pertinence des réponses des 60 conseillers clients de LDLC.

"Au fil des années, notre équipe a transformé chaque défi en une opportunité, dépassant ainsi toutes les attentes. Nous continuons de regarder vers l'avenir avec en ligne de mire la promesse de poursuivre cette quête inlassable d'innovation et de satisfaction client", commente Laurent de la Clergerie, Président Fondateur du Groupe LDLC.