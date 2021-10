LDLC : confiance réaffirmée

(Boursier.com) — LDLC publie un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 6,1% à 333,5 ME (+5,3% à pc) au S1. L'activité 'BtoB' est en hausse de 20,5% à 91,6 ME. Le groupe signale aussi une bonne résilience des activité 'BtoC' à 236,1 ME.

La direction souligne "une confiance réaffirmée dans la croissance 2021-2022".

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : "Le Groupe enregistre une croissance de 6,1% de son chiffre d'affaires semestriel, malgré un effet de base largement défavorable. C'est une performance remarquable qui atteste de la complémentarité de nos activités et de la poursuite d'une dynamique de marché favorable. Les activités BtoC se maintiennent à un niveau record, notamment à périmètre constant. Comme anticipé, les activités BtoB sont en nette augmentation sur le semestre.

Après une moindre performance en juillet, liée à un effet de base plus marqué, la croissance des activités, enregistrée sur le second trimestre, confirme la vigueur et la pérennité de la demande sur nos marchés. Le Groupe entend tirer pleinement parti de cette dynamique positive grâce à une gestion de ses approvisionnements adaptée au contexte actuel. Le Groupe LDLC réitère ainsi sa confiance dans sa capacité à délivrer des résultats en progression pour l'exercice 2021-2022 avec un objectif de chiffre d'affaires entre 750 et 800 ME, et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 ME."