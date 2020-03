LDLC conclut un partenariat avec la Fédération Française d'Escrime et son Académie de Sabre Laser

(Boursier.com) — Solaari, la marque française de sabres connectés fabriqués et vendus par le Groupe LDLC, signe un partenariat avec la Fédération Française d'Escrime (FFE) et son Académie de Sabre Laser (ASL) pour une durée de 3 ans.

Les 2 entités se donnent pour objectif commun de travailler la notoriété de cette nouvelle pratique sportive sur le plan national et international.

Ce partenariat permet à Solaari de devenir équipementier premium de la FFE et de l'ASL, renforçant ainsi la marque dans sa position de référente française de la discipline du sabre laser.

Pour rappel, Solaari commercialise des sabres lumineux. Personnalisables, ces sabres ont fait forte impression au CES 2019. Ils seront bientôt disponibles sur LDLC.com et Materiel.net, en ligne et en boutiques. Inspiré par la science-fiction, le sabre Solaari s'adresse aux fans de pop-culture, aux cosplayeurs, aux artistes et aux sportifs aguerris et adeptes d'arts martiaux.

Soucieuse d'être novatrice, la Fédération Française d'Escrime s'adapte et adopte la pratique du sabre laser. A travers son Académie de Sabre Laser, la FFE est devenue en avril 2018 la première fédération au monde à reconnaître officiellement la pratique. Deux ans plus tard, ce sport rassemble près de 100 clubs et plus de 1.000 licenciés en France, dans les DOM-TOM et à l'étranger puisque des associations américaines et chinoises se sont affiliés à l'ASL.