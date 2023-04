LDLC compte retrouver ses niveaux de profitabilité normatifs sur le moyen terme

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires consolidé de LDLC s'établit à 567,4 millions d'euros, en repli de -17,2%. L'activité a été pénalisée par un effet de base exigeant au 1er semestre, ainsi que par un taux d'équipement à neuf des ménages et des entreprises encore élevé, après les achats high-tech importants réalisés lors de la période Covid. Le contexte économique a également fortement pesé sur les ventes, les ménages et les professionnels préférant reporter leurs dépenses discrétionnaires face aux hausses des prix et en particulier de l'énergie.

Perspectives

L'activité en 2023-2024 devrait être progressive, mais renouer avec une légère croissance (à périmètre constant), les particuliers et les entreprises demeurant à ce jour encore précautionneux dans l'engagement de leurs achats. Par ailleurs, l'activité BtoB est renforcée consécutivement à l'acquisition du Groupe ACTI MAC.

A moyen terme, le groupe évolue sur des marchés porteurs. Afin de capter l'essentiel de la croissance de ces marchés dès leur reprise, le Groupe LDLC peut s'appuyer sur une situation financière toujours saine et ses fondamentaux qu'il a consolidés en 2022-2023. Il tirera également profit des actions menées pour renforcer sa notoriété, accélérer le développement de son réseau de points de vente et élargir son offre BtoB. Ce développement futur est également facilité par la mise en place des nouveaux outils logistiques, avec notamment la montée en charge du nouvel entrepôt de St-Quentin-Fallavier.

Compte tenu de ces nombreux atouts, et même si le contexte actuel peut encore impacter à court terme ses performances économiques, le Groupe LDLC réitère sa capacité à retrouver sur le moyen terme ses niveaux de marge brute et de profitabilité normatifs.