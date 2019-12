LDLC : c'est ouvert !

(Boursier.com) — LDLC.com, expert de la vente de matériel informatique et high-tech, a annoncé l'ouverture des portes de sa marketplace le 17 décembre. Le e-commerçant se dote ainsi d'une offre complémentaire, visant à élargir significativement le nombre de références proposées. La marketplace concerne principalement des catégories connexes sur lesquelles un sourcing n'est pas justifié. L'objectif pour LDLC.com est d'atteindre, à terme, plus de 100.000 références supplémentaires, grâce à l'intégration contrôlée des catalogues de vendeurs partenaires qui profiteront de la visibilité et du trafic visiteur offerts par LDLC.

Olivier de La Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC, ajoute : "Tout en restant concentré sur son modèle de distributeur spécialisé, le Groupe LDLC souhaite enrichir son offre produits de manière pertinente avec cette place de marché. Ce nouveau développement nous permet d'enrichir notre offre, d'attirer de nouveaux clients, tout en améliorant encore la satisfaction et le taux de fidélisation de nos clients".