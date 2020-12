LDLC : au sommet après des résultats historiques

LDLC : au sommet après des résultats historiques









Crédit photo © LDLC

(Boursier.com) — LDLC est entouré en cette fin de semaine avec un titre qui grimpe de 3,5% à 47,4 euros, sur un nouveau sommet. Il faut dire que le spécialiste du high-tech et du matériel informatique a dévoilé des résultats semestriels historiques, avec une progression de plus de 40% de son chiffre d'affaires et une hausse significative de la rentabilité opérationnelle, avec une marge d'EBE supérieure à 8%.

LDLC se dit confiant dans sa capacité à tirer parti d'une demande soutenue et durable, portée par une hausse du taux d'équipement dans les foyers et dans les entreprises pour répondre aux nouveaux usages numériques, et ainsi poursuivre sa trajectoire sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021. Dans ce contexte, le Groupe affine son objectif pour l'exercice en cours avec l'attente d'un chiffre d'affaires à plus de 660 ME, d'un excédent brut d'exploitation de 53 ME (contre 50 ME précédemment) et d'un endettement net négatif. Le management avait déjà rehaussé ses objectifs annuels à la fin du mois d'octobre.

Après une période d'investissements importants et dans un contexte de profitabilité significativement améliorée, la direction a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2020-2021. De quoi soutenir une action qui a été multipliée par 7,5 depuis son plancher du mois de mars à 6 euros !