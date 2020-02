LDLC annonce le désengagement de sa présence physique en Espagne

(Boursier.com) — Le groupe LDLC annonce le désengagement de sa présence physique en Espagne avec la fermeture de ses deux boutiques LDLC.com, situées à Madrid et Barcelone, d'ici la fin de l'exercice 2019-2020 au 31 mars 2020.

Malgré un développement satisfaisant de son activité, le groupe constate, sur le périmètre espagnol, un écart de marge brute trop important, par rapport aux attentes du Groupe, pour envisager le déploiement d'un réseau de distribution physique sur ce marché. LDLC.com conservera uniquement une activité de distribution en ligne à destination de l'Espagne, qui sera gérée depuis la France.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires Espagne s'élevait à 1,7 ME.

Le groupe estime que ce désengagement ne devrait pas avoir d'impact significatif sur l'excèdent brut d'exploitation en 2019-2020. En conséquence, le groupe confirme son objectif de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 ME et un excèdent brut d'exploitation de 14 ME (vs. 1,8 ME en 2018-2019 en normes françaises) en 2019-2020. Le Groupe anticipe des coûts exceptionnels liés à cette fermeture, entièrement comptabilisés sur l'exercice 2019-2020, d'environ 2 ME.

L'économie réalisée du fait de la fermeture aura un impact positif de l'ordre de 2 ME en année pleine, et ceci dès l'exercice 2020-2021.