LDLC : Anikop obtient le label Toumaï 'RSE Positive'

Anikop , filiale du Groupe LDLC éditrice de logiciels de gestion d'entreprise, est engagé depuis 2016 dans une transformation sociétale lui permettant désormais de recevoir sa certification 'RSE Positive', selon la méthodologie Toumaï, appliquée au référentiel Label LUCIE 26000.

Premier label RSE français, LUCIE accompagne les entreprises engagées dans des réflexions, projets ou processus destinés à progresser en responsabilité sociétale (RSE).

Pour rappel, ce référentiel est une déclinaison pratique et pragmatique de la norme ISO 26000. Il porte sur 7 thèmes : gouvernance responsable, droits des personnes, relations et conditions de travail responsables, environnement, éthique dans les relations d'affaires, intérêt des consommateurs, développement local et intérêt général.