LDLC : ajustement de la prévision de revenus annuels

(Boursier.com) — LDLC fait état d'un chiffre d'affaires record au 1er semestre 2021-2022 à 333,5 ME à +6,1% en publié et +5,3% à périmètre constant.

La marge brute est en hausse de 12% pour atteindre 76,9 ME au 1ersemestre 2021-2022. Cette progression traduit d'une part la croissance de l'activité mais également le maintien du taux de marge brute à un niveau record observé sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021.

En effet, le taux de marge brute s'établit à 23,1% sur le semestre avec une dynamique de marché favorable.

LDLC rappelle le caractère hors norme de la marge brute du 1er semestre et réitère sa vision d'une marge brute normative à 21,5% à moyen terme.

L'excédent brut d'exploitation atteint 30,7 ME au 1er semestre 2021-2022, soit une hausse de 20% par rapport à la même période l'an passé. Cette amélioration de la rentabilité opérationnelle, avec une marge d'EBE de 9,2% contre 8,1% s'explique par la progression de la marge brute et une croissance des charges d'exploitation à un rythme plus modéré.

Le résultat net du 1ersemestre 2021-2022 atteint 18,3 ME, soit une augmentation de 26% par rapport aux 14,6 ME enregistrés sur la même période de l'exercice précédent.

Dans un contexte d'approvisionnement plus contraint, LDLC a fait le choix de mobiliser une partie de la trésorerie disponible pour optimiser la gestion de ses approvisionnements et de ses stocks, afin de pouvoir répondre au mieux à la demande des consommateurs à l'approche de la fin d'année. Ce choix a généré une augmentation du Besoin en Fonds de Roulement de 37,1 ME sur la période. Après prise en compte de cet effort, la trésorerie nette reste positive et s'élève à 14,6 ME contre 31,3 ME au 31 mars 2021.

LDLC a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,80 Euro par action au titre de l'exercice 2021-2022.

LDLC ne disposera pas, sur le trimestre de Noël, d'autant de cartes graphiques que sur l'exercice précédent avec une baisse de l'ordre de -35%.

En conséquence, LDLC anticipe désormais un chiffre d'affaires d'environ 750 ME vs. 750/800 ME pour l'exercice 2021-2022.

Avec des marges redevenues plus normatives, LDLC attend, malgré les bonnes performances du 1er semestre, un excédent brut d'exploitation proche de 70 ME sur l'année.