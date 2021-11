LDLC a subi un incident de cybersécurité

(Boursier.com) — Le Groupe LDLC annonce avoir détecté un incident de cybersécurité dans ses systèmes informatiques, ayant entraîné un accès non autorisé aux données de l'entreprise. LDLC assure que cette cyber-attaque n'a pas eu d'impact sur ses opérations commerciales et qu'elle fait l'objet d'une analyse approfondie de la part des experts et des partenaires sécurité du Groupe, qui ont immédiatement pris les dispositions nécessaires pour renforcer les mesures de protection déjà existantes, minimiser les éventuelles conséquences et en rechercher les origines.

" Ces investigations se poursuivent, et même si certaines données à caractère personnel ont pu être consultées, cela ne concerne en aucun cas les informations sensibles relatives aux clients des sites internet marchands du Groupe. L'entreprise est en contact avec les autorités gouvernementales et les régulateurs compétents, notamment dans le cadre du RGPD (Règlement général sur la protection des données) ", explique LDLC.