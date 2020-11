LDC : un ton plus bas

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LDC perd 0,8% ce jeudi matin à 99 euros, alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 s'est élevé à 2.121 ME, contre 2.104 ME, en progression de 0,8% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2019-2020.

A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en repli de 1,7% à 2.068 ME.

Le résultat opérationnel courant est ressorti en hausse de 1,5% à 89,7 ME intégrant la hausse des amortissements relatifs à la politique d'investissement. Le résultat net part du groupe est de 66,6 ME contre 65,6 ME à période comparable.

Au 31 août dernier, les capitaux propres s'élevaient à 1.435 ME contre 1.335 ME au 31 août 2019. L'endettement financier net ressortait à 82,6 ME, contre -4,5 ME au 31 août 2019.

Le second semestre s'inscrit dans un contexte de forte hausse des matières premières nécessitant des revalorisations tarifaires de 6% pour préserver l'équilibre de l'ensemble de la filière dès le premier janvier. L'issue des négociations pour l'obtention de ces hausses sera un élément déterminant sur les résultats pour l'exercice.

Au total, LDC se fixe un objectif de résultat opérationnel courant en repli de 5 à 10% pour l'ensemble de l'exercice...

"Cette publication et les guidances de la société nous conduisent à revoir à la baisse notre prévision de marge de 5% à 4,2%, soit un ROC en recul de 6,5%" commente Portzamparc qui ajuste son objectif de cours à 145 euros, contre 150 euros précédemment, mais maintient son opinion 'Acheter', "compte tenu d'un potentiel d'appréciation encore conséquent"...