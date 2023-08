LDC : un courtier relève sa cible, le titre en profite

(Boursier.com) — Contre la tendance, et dans des volumes il est vrai limités, LDC s'adjuge 1,6% à 129,5 euros en fin de matinée à Paris. Ainsi, après un T1 en hausse de près de 12% en organique, le groupe devrait afficher des résultats semestriels très bien orientés, selon TP ICAP Midcap. Le broker attend une marge EBITDA supérieure à 11%, un niveau historiquement élevé pour le groupe.

Le second semestre pourrait être moins porteur avec une baisse des prix de ventes plus impactante mais le rebond des volumes pourraient compenser (le second semestre 2022/23 ayant été significativement impacté par des pertes de volumes liés à la grippe aviaire). Le courtier hausse ses estimations de BPA 2023/24 de 23% considérant la guidance du groupe trop prudente.

Si le titre affiche un parcours satisfaisant depuis le début d'année (+19%), l'analyste pense que le marché n'intègre pas encore les bons résultats à venir du groupe. Il réitère son avis 'achat' avec un objectif porté de 142 à 153 euros.