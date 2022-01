LDC : timide hausse après un solide trimestre

(Boursier.com) — Dans des volumes encore une fois limités, LDC grignote 0,4% à 98,8 euros au lendemain de son point trimestriel. Le volailler a dégagé sur son troisième trimestre fiscal des revenus de 1,3 MdE, en hausse de 15,7% en valeur et de 7,5% en volumes. A périmètre identique et taux de change constant, la progression est de 12,5% en valeur et de 3,5% en volumes.

Les ventes réalisées au cours de la période clé des fêtes de fin d'année ont été conformes aux attentes. Pour autant, dans un contexte toujours marqué par la hausse sans précédent du prix des matières premières et des charges, les négociations, indispensables pour préserver l'équilibre des filières, ont été engagées avec les principaux clients. A ce jour, seule une partie des hausses demandées a été obtenue. L'atteinte de l'objectif de résultat opérationnel courant de l'ordre de 200 ME reste conditionnée à l'issue de ces discussions qui se poursuivent, a précisé le management.

Portzamparc évoque une très bonne publication qui lui donne confiance dans la capacité du groupe à atteindre son objectif annuel voire à le dépasser. L'analyste est à 'acheter' sur le titre avec 148 euros dans le viseur.

Oddo BHF parle lui d'un trimestre encore robuste. Globalement les volumes se maintiennent malgré les hausses de prix passées en volaille, en particulier à l'international. LDC conserve cependant sa guidance de ROC en attendent des revalorisations supplémentaires. Le broker estime que le groupe, par sa position de leader sur le marché de la volaille, ne devrait pas avoir de difficultés à les obtenir. L'enjeu sera d'en obtenir pour le pôle Traiteur en 2022-2023. L'analyste est à 'surperformance' sur l'action avec un objectif de 111 euros. La valorisation de LDC n'est pas chère, le titre se traite avec une décote de près de 16% par rapport à son historique, souligne Oddo BHF.