LDC : sous les 100 euros

LDC : sous les 100 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LDC reste quasiment stable sous les 100 euros, à 99,20 euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 s'est élevé à 2.121 Me contre 2.104 ME, en progression de 0,8% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2019/2020. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est ressorti en repli de 1,7%.

Les volumes commercialisés sont en hausse de 1,4% en intégrant les acquisitions des sociétés Ramon et Luché Traditions Volailles. A périmètre identique, les volumes commercialisés s'inscrivent toutefois en repli de 1,4%. Portzamparc estime que les ventes ont "plutôt bien résisté à la crise sanitaire". Ses prévisions sont donc inchangées. De quoi viser un cours de 150 euros en restant à l'achat sur le dossier.