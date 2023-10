LDC : reste bien orienté

(Boursier.com) — Contre la tendance, LDC progresse de 1,2% à 122 euros, toujours soutenu par sa dernière publication. Après avoir fait preuve de prudence à l'issue du premier trimestre, Euroland Corporate note que le groupe semble maintenant avoir l'épisode d'influenza loin dans le rétroviseur et affiche désormais son optimisme: la guidance annuelle initiale (CA supérieur à 6 MdsE, marge opérationnelle courante de 5%) est légèrement réhaussée, avec une MOC désormais attendue au-dessus des 5%. À la suite de cette nouvelle publication de qualité, le broker maintient sa recommandation 'achat' et sa cible de 164 euros. Il continue de fortement apprécier le dossier et la limpidité de la thèse d'investissement.