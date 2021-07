LDC publie un chiffre d'affaires en hausse de 11,3% au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe LDC annonce le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2021-2022 (de mars 2021 à fin mai 2021). Le CA consolidé s'élève à 1.195,7 ME, contre 1.074,2 ME, en forte progression de 11,3% par rapport à l'exercice 2020-2021. A périmètre identique1 et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 10,2% à 1.183,8 ME. Les volumes vendus sont en hausse de 7% et de 5,4% à périmètre identique.

Volaille : retour à une dynamique de croissance en restauration hors domicile et à l'export

Avec l'intégration des activités Ronsard le 1er mai 2021, le chiffre d'affaires du premier trimestre sur le pôle Volaille, hors amont s'élève à 812,5 ME contre 730,5 ME, en hausse de 11,2% (+5,8% en volumes). A périmètre identique, le chiffre d'affaires est en progression de 10,1% et les tonnages commercialisés en hausse de 4,6%. En intégrant l'amont, le pôle Volaille France affiche un chiffre d'affaires de 901,3 ME en progression de 9,9% et 8,9% à périmètre identique.

Avec la levée progressive des mesures de restriction sanitaire, le pôle constate une évolution de son mix-clients au profit des circuits de restauration hors domicile (restaurants, restauration scolaire et collective) et export. La dynamique de croissance concerne également les marchés de spécialités (canards, cailles...) pénalisées par la crise sanitaire au cours du 1er trimestre 2020-2021. Les volumes en GMS, en forte hausse au cours du 1er trimestre 2020-2021 (confinement), sont mécaniquement en recul. L'évolution favorable du chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2021-2022 intègre les revalorisations tarifaires obtenues par le Groupe depuis le début de l'année.

International : progression globale de l'activité portée par les spécialités et les produits élaborés

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022 (janvier à mars) s'élève à 112,7 ME en hausse de 5,2% (+10,6% à taux de change constant) avec des volumes commercialisés qui progressent de 6,9%.

L'activité du pôle International a profité de la contribution de la Société Marnevall en Hongrie à compter du 1er mars 2020, spécialisée dans les élaborés. A périmètre identique et taux de change constant, les ventes progressent de 7,1% en valeur à 114,7 ME et de +2,8% en volumes.

En Pologne, les activités sont stables intégrant la réduction volontaire des abattages en poulets dans un marché excédentaire et profitant d'un bon développement des spécialités ainsi qu'une croissance des produits élaborés. En Hongrie, l'évolution des activités est forte (+11,0% en volumes à périmètre identique) avec un redémarrage du marché du canard après une année 2020 perturbée.

Traiteur : forte croissance et reprise de la restauration hors domicile

Le chiffre d'affaires du pôle ressort en forte progression de 23,7% (+13,1% en volumes) à 181,8 ME. Il bénéficie d'un effet de base favorable avec la reprise des ventes en restauration hors domicile et de l'évolution du mix-produits. Le Groupe continue à prendre des parts de marché sur les principales familles de produits frais (plats cuisinés, sandwichs, pizzas...) et surgelés.

A périmètre identique, (sans la contribution de la société AGF intégrée le 1er novembre 2020), le chiffre d'affaires de la période ressort à 175,9 ME en progression de 19,7% et de 12,4% en volumes.

Après ce bon début d'exercice, le groupe reste vigilant quant aux évolutions de la situation sanitaire, du prix des matières premières notamment sur le rayon Traiteur et de l'intégration des sites Ronsard.

Dans ce contexte, le groupe rappelle que ses objectifs financiers pour l'exercice 2021-2022 seront communiqués à l'occasion de l'annonce des résultats semestriels.

Prochains rendez-vous : Assemblée générale le 19 août 2021.

Publication du chiffre d'affaires semestriel 2021-2022, le 6 octobre 2021 après Bourse.