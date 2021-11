LDC : publication saluée

(Boursier.com) — LDC grimpe de 3,5% à 99,8 euros au lendemain de la publication de ses comptes intermédiaires. Une publication qualifiée de 'satisfaisante' par le groupe, qui a vu son EBE progresser sur un an de 16% à 198,3 ME pour des revenus de 2,4 MdsE(+12,9% dont 10,9% en organique). Le résultat opérationnel courant a atteint 103,1 ME, en hausse de 14,9%, représentant un taux de marge de 4,3% contre 4,2% au 31 août 2020.

Dans un contexte marqué par la hausse sans précédent du prix des matières premières et des charges, LDC estime que de nouvelles revalorisations tarifaires de l'ordre de 9% sont indispensables pour préserver l'équilibre des filières. "L'issue des négociations engagées avec les clients et la réussite des fêtes de fin d'année seront des éléments déterminants pour atteindre un résultat opérationnel courant de l'ordre de 200 ME, équivalent à celui réalisé il y a deux ans".

Oddo BHF explique que son estimation de ROC 2021-2022 était trop optimiste. Par prudence il l'abaisse de 8% à 204 ME. L'analyste pense que LDC devrait quand même obtenir certaines revalorisations de prix du fait notamment de son empreinte sur le marché français de volailles (40% de PdM). Le broker réitère son avis 'surperformance' sur le titre avec un objectif abaissé de 116 à 111 euros. Les fondamentaux restent solides et permettent au groupe de s'adapter dans un environnement inflationniste et un contexte sanitaire incertain.

Midcap Partners évoque une publication plus que satisfaisante et maintient son avis 'achat' et sa cible de 137 euros. Le titre affiche une valorisation plus qu'attractive au vu de la résilience du groupe.