LDC : peu de réactions malgré une belle résistance au premier semestre

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, LDC pointe en très légère hausse (+0,2% à 94,6 euros) au lendemain de son point intermédiaire. Le volailler a dégagé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 2,74 milliards d'euros, en hausse de 14,2% (+13,2% à périmètre identique et taux de change constant) sur un an. Les volumes commercialisés baissent de 3,3% et de 4,2% à périmètre identique mais les revalorisations tarifaires ont favorisé les facturations. Dans un contexte marqué par les hausses de prix sur les matières premières, l'inflation persistante sur les autres coûts (énergie, emballages, ...) et l'épisode d'influenza aviaire, le Groupe explique avoir, une fois encore, démontré sa résilience.

Il assure que ce niveau d'activité devrait logiquement s'accompagner du maintien du niveau de marge opérationnelle courante par rapport au premier semestre de l'exercice 2021-2022. Cette évolution sera toutefois pondérée par les performances attendues sur le pôle Traiteur sur lequel les revalorisations tarifaires plus tardives et toujours insuffisantes n'ont pas permis de couvrir la hausse des matières premières sur le semestre, sans même évoquer l'inflation constatée sur les principaux postes de charges opérationnelles.

Au-delà de l'exercice en cours, LDC réaffirme sa confiance et confirme l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 5 ans. Cette nouvelle dimension doit s'accompagner d'une progression de la rentabilité avec un objectif de près de 560 ME d'EBITDA sur l'exercice 2026-2027, en progression de 40% par rapport à 2021-2022.

Cette publication réconforte Oddo BHF dans son opinion positive sur le titre. LDC démontre une fois de plus sa capacité de résilience et d'adaptation pour surmonter la crise sanitaire (épizootie) et les inflations de coûts. LDC est couvert pour son cout énergie (3-4% du CA) en 2023 et le prix de l'aliment semble fléchir en relation avec les cours de céréales. L'analyste rehausse ses prévisions annuelles de BPA de 16% tout en maintenant une certaine vigilance sur l'évolution de la consommation. A 'surperformer' sur la valeur, le broker rehausse sa cible de 108 à 117 euros. Le titre se paye 9x son BPA 2023 contre 12x en historique.