LDC : peu de réaction

(Boursier.com) — LDC campe sur les 133 euros ce mercredi, alors que le groupe a conclu un contrat d'achat conditionnel d'actions avec ROLMEX SA, société mère de la société Indykpol SA, leader sur le marché de la dinde en Pologne et acteur majeur de la filière en Europe avec sa marque INDYKPOL. Cette société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé en 2022 de 228 ME, dont plus de 60% des ventes sont réalisées sur le marché domestique.

La société emploie actuellement près d'un millier de collaborateurs. Elle compte plus de 166.000 mètres carrés de fermes (fournissant 30% du besoin total) dont 56.000 m2 dédiés à l'élevage de parentaux, un couvoir, une usine d'aliments et une usine de transformation située dans le Nord de la Pologne. Aucun détail financier n'a filtré.

Dans le prolongement de sa stratégie d'expansion à l'international, cette nouvelle acquisition viendrait consolider une présence déjà solide du groupe LDC via ses filiales du groupe Drosed sur le marché de la volaille en Pologne, permettant d'enrichir la gamme avec des produits frais, de la charcuterie et des produits élaborés à base de dinde. L'objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération au cours du premier semestre 2024 sous réserve de l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence...

"Une bonne nouvelle pour LDC qui renforce encore sa présence sur le marché polonais" commente sobrement Portzamparc qui vise un cours de 155 euros sur le dossier en restant acheteur..