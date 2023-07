LDC : objectif validé, réaction en ligne

(Boursier.com) — LDC monte de 0,8% à 118 euros ce vendredi, alors qu'au 1er trimestre de l'exercice 2023-2024, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est élevé à 1.514,8 ME contre 1.341,9 ME, en hausse de 12,9% par rapport à l'exercice 2022-2023. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 12,4% à 1.508,1 ME. Sur le 1er trimestre 2023-2024, la progression des ventes s'explique principalement par un effet de base lié aux revalorisations tarifaires obtenues en 2022 et début 2023.

Les volumes commercialisés au 1er trimestre de l'exercice en cours sont en recul de 4,6% à périmètre identique. La baisse des tonnages commercialisés est moins importante que celle enregistrée sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, qui était de 6,2% en raison de deux épisodes d'influenza aviaire en début et fin d'exercice.

Perspectives affichées

La sortie de l'influenza aviaire devrait conditionner le retour progressif des volumes dans la volaille et ainsi favoriser une politique de soutien de la consommation, au travers notamment de la relance des opérations promotionnelles. La détente sur les prix des matières premières devrait par ailleurs se traduire par une baisse des prix de vente dans la volaille dans le cadre de la règlementation EGALIM.

Les prochains mois seront également consacrés au développement de l'activité oeufs du Groupe avec notamment l'intégration de la société OVOTEAM depuis le 1er avril 2023. Pour rappel, cette société a généré un chiffre d'affaires annuel de 110 ME en 2022.

Au regard de ce début d'année, LDC a confirmé ses objectifs de dépasser un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros avec un maintien du taux de marge opérationnelle courante autour de 5%. "La sortie de l'influenza aviaire et un 'mix' plus favorable sur les trimestres à venir devraient compenser les baisses de prix attendues en France (loi Egalim) et l'accroissement de l'activité promotionnelle et ainsi continuer d'afficher un solide niveau de croissance sur le reste de l'année" conclut l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 155 euros.