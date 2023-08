LDC : Nominations

(Boursier.com) — Le Groupe LDC annonce la nomination de Philippe Gélin au poste de Président du Directoire. Il succède à Denis Lambert qui vient d'être élu Président du Conseil de surveillance de la Société.

L'Assemblée générale et le Conseil de Surveillance qui se sont tenus le 24 août 2023 ont procédé à ces nominations avec effet au même jour.

Ce changement s'inscrit dans la continuité de la période de transmission progressive de la Direction du Groupe à ce dernier qui, pour mémoire, avait été nommé Directeur général du Groupe LDC en mars 2022.

Philippe Gélin accompagne depuis plus de 25 ans le Groupe pour lequel, il a assumé tour à tour des fonctions de Direction au sein du pôle Volaille, de direction opérationnelle des pôles Traiteur pendant 13 années puis International entre 2017 et 2021 et enfin de Directeur général du Groupe depuis 2022. Philippe Gélin aura pour mission de poursuivre le développement du Groupe LDC en confortant sa position de leader de la Volaille en France et d'étendre son rayonnement dans le Traiteur et à l'International.