LDC : le résultat net part du groupe est de 224,7 ME, en hausse de 36%.

(Boursier.com) — Le Groupe LDC publie aujourd'hui ses résultats annuels consolidés pour 2022-2023 (du 1er mars 2022 au 28 février 2023). L'exercice 2022-2023 a été marqué par l'évolution du prix des matières premières et la hausse persistante des charges opérationnelles (salaires, énergie, emballages, ...). Au-delà du contexte inflationniste, deux épisodes d'influenza aviaire ont pesé sur les volumes disponibles.

Dans ce contexte inédit, LDC a su se mobiliser rapidement tant au niveau industriel que commercial.

La mise en oeuvre d'un plan d'entraide entre les différentes régions de production, les actions commerciales telles que la réduction des promotions, la vente des stocks surgelés et l'obtention de revalorisations tarifaires auprès de ses clients lui ont permis de faire face à cette situation difficile.

A l'issue de cet exercice exceptionnel, LDC affiche un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros, en croissance de 15,3% malgré des volumes en repli de 5,6%. Ce niveau d'activité se conjugue à une rentabilité en hausse. Le résultat opérationnel courant de 299,9 ME correspond à une marge de 5,1% du chiffre d'affaires.

Les revalorisations tarifaires obtenues ainsi que les performances industrielles et commerciales ont permis au Groupe de soutenir la filière et de défendre ses résultats. La qualité de ces performances illustre la compétitivité industrielle des sites, la qualité de son mix-produits ainsi que la notoriété de ses marques auprès des consommateurs. Les résultats du pôle International auront été décisifs dans l'atteinte du niveau de rentabilité de l'exercice.

L'EBITDA progresse de 37,2% à 547,4 ME. Il intègre deux revalorisations salariales successives sur l'exercice pour un total de 7%. Cette évolution correspond à la reconnaissance des efforts importants réalisés par les salariés au cours d'un exercice intense et par une volonté de renforcer dans la durée l'attractivité des métiers du Groupe.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et autres dépréciations, le résultat opérationnel courant s'établit à 299,9 ME, contre 208,5 ME sur 2021-2022. Il représente 5,1% du chiffre d'affaires contre 4,1% sur l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net part du Groupe est de 224,7 ME contre 165,1 ME, en hausse de 36%.

Solidité financière et forte hausse du free cash-flow

Au 28 février 2023, les capitaux propres s'élèvent à 1.884,9 ME, contre 1.713,8 ME au 28 février 2022. La capacité d'autofinancement progresse de 40% à 485,7 ME, contre 347,1 ME permettant de dégager un free cash-flow positif à hauteur de 237,5 ME après prise en compte des investissements de 272,4 ME (dont 243 ME d'investissements industriels). La situation financière robuste du Groupe fait ressortir une trésorerie nette de 380,6 ME contre 181 ME au 28 février 2022.

Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale du 24 août 2023, le versement d'un dividende de 2,70 euros par action, contre 2 euros versés au titre de l'exercice précédent.

Sur l'exercice 2023-2024, LDC restera pleinement mobilisé sur l'exécution de sa feuille de route stratégique qui doit permettre de franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un EBITDA de près de 560 ME en 2026-2027.

Objectifs 2023-2024

Plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Maintien du taux de marge opérationnelle autour de 5%.