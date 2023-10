LDC : la rentabilité devrait être meilleure que prévu

(Boursier.com) — LDC annonce le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2023-2024.

Sur la période de mars 2023 à fin août 2023, les ventes du groupe s'élèvent à 3.022,3 ME contre 2.735,5 ME au 1er semestre 2022-2023 en hausse de 10,5% et de +8,2% à périmètre identique et taux de change constant.

Sur l'ensemble du semestre, les volumes commercialisés sont en retrait de 1,9% malgré une tendance plus favorable constatée sur le 2ème trimestre avec le retour progressif de la production après les épisodes d'influenza aviaire...

L'évolution favorable des conditions d'activité dans la volaille et des bonnes performances commerciales d'ensemble permettent à LDC d'être pleinement confiant dans sa capacité à dépasser son objectif de rentabilité opérationnelle courante initialement fixé autour de 5% du chiffre d'affaires.