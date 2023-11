LDC : forte progression des chiffres semestriels

(Boursier.com) — Sur la période de mars 2023 à fin août 2023, les ventes de LDC ont progressé de 10,5% et de +8,2% à périmètre identique et taux de change constant à 3.022 ME contre 2.735 ME au 1er semestre 2022-2023.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 193,4 ME au lieu de 120,9 ME.

Le résultat net ressort en forte hausse à 153,2 ME contre 93,9 ME.

Pour la première fois, les capitaux propres dépassent les 2 MsdE à 2.020 ME. La capacité d'autofinancement progresse de 31,6% à 255,7 ME. La trésorerie nette s'élève à 396,7 ME contre 380,6 ME au 28 février 2023.

Le chiffre d'affaires 2023-2024 devrait dépasser les 6 MdsE, conformément à l'objectif fixé.

Le résultat opérationnel courant est désormais attendu supérieur à 350 ME à comparer aux 300 ME réalisés sur l'exercice précédent.