LDC : forte appréciation du résultat net annuel

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2022/2023, LDC affiche un chiffre d'affaires de 5,8 MdsE en croissance de 15,3% malgré des volumes en repli de 5,6%.

Ce niveau d'activité se conjugue à une rentabilité en hausse. Le résultat opérationnel courant de 299,9 ME correspond à une marge de 5,1% du chiffre d'affaires.

Le résultat net part du Groupe est de 224,7 ME contre 165,1 Me, en hausse de 36%.

A fin février, les capitaux propres s'élèvent à 1 884,9 ME contre 1 713,8 ME au 28 février 2022.

La capacité d'autofinancement progresse de 40% à 485,7 ME permettant de dégager un free cash-flow positif à hauteur de 237,5 ME après prise en compte des investissements de

272,4 ME.

La situation financière robuste du Groupe fait ressortir une trésorerie nette de 380,6 ME contre 181 ME au 28 février 2022.

Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale du 24 août 2023, le versement d'un dividende de 2,70 Euros par action contre 2 Euros versés au titre de l'exercice précédent.

LDC est aujourd'hui confiant dans sa capacité à dégager une croissance lui permettant de dépasser le cap des 6 MdsE de chiffre d'affaires.

En termes de résultats, pour l'exercice en cours, LDC se fixe l'ambition de conserver un taux de marge opérationnelle courante autour de 5%.