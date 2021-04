LDC : feu vert au rachat du Groupe Ronsard

(Boursier.com) — Le groupe LDC a indiqué que l'Autorité de la concurrence a autorisé le rachat du Groupe Ronsard (No4 français avec 160 ME de chiffre d'affaires pour l'exercice 2019-2020 et 775 salariés) en contrepartie duquel elle a demandé à LDC des engagements.

Parmi les 7 sites historiques du Groupe Ronsard, 3 sites basés en Bretagne, Aquitaine et Ile-de-France sont repris par le Groupe LDC.

A la demande de l'Autorité, d'une part, l'entreprise CADF basée dans le Morbihan est désormais exclue du périmètre et restera la propriété d'Eureden et, d'autre part, les activités de 3 sites de la région de la Bresse située dans l'Ain ne seront pas conservées par le Groupe LDC et seront cédées. Ces 4 sites non repris représentent un chiffre d'affaires 2019-2020 de 38 ME et 170 salariés.

LDC précise que ces engagements ne remettent pas en question la qualité du projet industriel envisagé avec le Groupe Ronsard et ses collaborateurs dont la vocation est de renforcer la filière avicole en France, sécuriser les emplois dans les territoires et reconquérir les importations. Ce projet industriel sera détaillé lors de la prochaine réunion des résultats annuels (publication le 26 mai).