LDC : excellent !

(Boursier.com) — Dans les premières positions du palmarès, LDC grimpe de près de 4% à 145,5 euros après une solide publication semestrielle et le relèvement de sa guidance de résultat opérationnel courant annuel. Le spécialiste de la volaille vise désormais un ROC supérieur à 350 ME à comparer aux 300 ME réalisés sur l'exercice précédent, pour un chiffre d'affaires qui devrait dépasser les 6 MdsE.

Portzamparc parle d'une excellente performance et rehausse sa cible de 155 à160 euros ('achat'). TP ICAP Midcap évoque un premier semestre historiquement élevé, le groupe profitant d'une conjoncture d'éléments favorables. La prudence du management pour le second semestre est logique mais le broker n'exclut pas de bonnes surprises. Avec une valorisation à 5,3x l'EBIT 2025, l'analyste juge le titre toujours sous valorisé et ne reflétant pas les fondamentaux du groupe. Il revalorise le dossier de 178 à 192 euros ('achat').