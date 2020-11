LDC : environnement compliqué

(Boursier.com) — LDC recule de 0,4% à 99,4 euros au lendemain de la présentation de ses comptes intermédiaires. Alors que le groupe avait déjà dévoilé des revenus de 2,121 MdsE, en progression de 0,8%, le ROC est ressorti en croissance de 1,5% à 89,7 ME, permettant à la marge de se maintenir à 4,2%. Le résultat net part du Groupe a atteint 66,6 ME.

Le management anticipe un recul du ROC de 5 à 10% sur l'année sous l'effet de la hausse des matières premières sur le 2nd semestre et d'un effet de base compliqué. Le groupe aura besoin d'une hausse tarifaire de 6% pour compenser ces hausses. Midcap Partners estime que la société devrait être capable d'obtenir cette augmentation mais elle devrait tout de même subir un impact sur le 2nd semestre en raison du décalage entre la hausse des coûts et la hausse tarifaire. Malgré ce contexte compliqué, le broker estime que le groupe devrait bien résister alors que l'exercice 2022 devrait bénéficier d'une accélération de la croissance et des effets tarifaires qui permettront d'améliorer les marges. Le broker confirme ainsi son conseil 'achat' avec une cible ajustée de 139 à 135 euros.

Oddo BHF salue la bonne résilience de la rentabilité de LDC au premier semestre en dépit du contexte sanitaire. Toutefois, les perspectives sont très incertaines, en particulier concernant la réussite des fêtes de fin d'année (restrictions sanitaires, baisse du pouvoir d'achat) et la capacité du groupe à répercuter la totalité de l'inflation des matières premières dans le contexte actuel. Le broker reste ainsi 'neutre' sur le dossier avec un objectif de 102 euros.