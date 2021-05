LDC : en vive hausse après ses comptes

(Boursier.com) — La compétitivité industrielle des sites et la bonne orientation du mix-produits permettent à LDC d'afficher des résultats 2020/2021 satisfaisants compte tenu du contexte. L'EBE ressort ainsi en progression de 1% à 359,5 ME. Le résultat opérationnel courant s'établit à 194 ME contre 201,5 ME pour l'exercice 2019-2020. Il ressort ainsi, en repli limité de 3,7%, plus favorable que l'objectif fixé qui prévoyait un retrait de 5% à 10% pour l'exercice. Le résultat net part du Groupe est de 140,7 ME contre 143,7 ME au cours de l'exercice précédent.

La situation financière fait ressortir une trésorerie nette de 123,1 ME.

Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale du 19 août 2021, le versement d'un dividende de 1,80 Euro par action contre 1,20 Euro versé au titre de l'exercice précédent marqué par la crise sanitaire.

Le titre monte de 3% ce jeudi à 101,50 euros en bourse de Paris. "Cette publication marquée par les hausses tarifaires consenties par la grande distribution démontre pleinement, selon nous, la capacité du groupe à peser sur son marché et à défendre ses marges" commente Portzamparc qui vise un cours de 143 euros en restant à l'achat sur le dossier.