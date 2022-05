LDC : de solides résultats 2021-2022 et de fortes ambitions à 5 ans

(Boursier.com) — Le groupe LDC se félicite d'afficher des résultats solides sur l'exercice 2021-2022 malgré la forte hausse des matières premières. L'EBITDA ressort en progression de près de 11% à 399 ME (7,9% du chiffre d'affaires contre 8,1% sur l'exercice 2020-2021). Le résultat opérationnel courant s'établit à 208,5 ME contre 194 ME sur 2020-2021, en hausse de 7,5% et supérieur à l'objectif de 200 ME initialement fixé. Il représente 4,1% du chiffre d'affaires contre 4,4% sur l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel courant du pôle Volaille France (incluant l'Amont) est stable à 141 ME contre 141,5 ME sur 2020-2021. Les revalorisations tarifaires auront permis de limiter le repli de la marge opérationnelle courante du pôle à 3,8% du chiffre d'affaires contre 4,3% sur l'exercice précédent. Le pôle International affiche un résultat opérationnel courant de 29,3 ME, en progression de 58,4%.

" La qualité du mix produits, la contribution croissante des produits élaborés et produits à marques et l'amélioration des conditions de marché sur les spécialités (canard et oies) ont soutenu cette évolution très positive ", commente le groupe.

Le pôle Traiteur est également au rendez-vous avec un résultat opérationnel courant de 38,2 ME, en hausse de 12,4%. Au total, Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés et du résultat financier, le résultat net part du Groupe est de 165,1ME contre 140,7 ME, en progression de 17,3%. Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale du 25 août 2022, le versement d'un dividende en progression à 2 euros par action contre 1,8 euro versé au titre de l'exercice précédent.

LDC estimait en mars pouvoir contenir la baisse de ses volumes disponibles à hauteur d'environ 20% sur la période de mars à août 2022. La baisse devrait finalement être plus limitée (entre -12 et -15%) grâce au plan d'entraide du groupe mis en oeuvre par l'ensemble des sites et des équipes entre bassins de production.

Sur le terrain des hausses des matières premières et des charges, de nouvelles revalorisations s'imposent aujourd'hui pour assurer l'équilibre des prix de revient et de la filière. Dans la volaille, LDC précise que 25% de hausses ont été obtenues sur les 16 derniers mois (dont 10% environ depuis mars 2022). D'ici à juillet 2022, des revalorisations complémentaires de l'ordre de 10% restent cependant nécessaires pour faire face au contexte sans précédent. Dans le traiteur, les négociations ont également été engagées avec 4% de hausses déjà obtenues. D'ici à septembre, 16% restent à passer dont 7% avant l'été.

Les discussions sont déjà jugées bien engagées avec les clients. Sur ces deux pôles, le niveau de résultat de l'exercice en cours sera donc conditionné par l'issue de ces négociations et l'évolution des conditions de marché. Sur le pôle International, en revanche, les perspectives sont plus favorables avec déjà une bonne visibilité sur les performances à venir et des résultats attendus en progression. Compte tenu de ces éléments, les objectifs de résultats pour l'exercice 2022-2023 seront présentés à l'occasion de la publication des prochains résultats semestriels en novembre.

Au-delà du nouvel exercice en cours, LDC ouvre aujourd'hui un nouveau cycle de développement au travers d'une feuille de route stratégique qui doit lui permettre d'atteindre à 5 ans 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un EBITDA de près de 560 ME sur l'exercice 2026-2027, en hausse de 40% par rapport à 2021-2022.