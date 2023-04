LDC : Croissance portée par les revalorisations tarifaires et l'agilité industrielle

(Boursier.com) — Le Groupe LDC publie un chiffre d'affaires cumulé de l'exercice 2022-2023 en hausse de 15,3% à 5,8 MdsE, avec des volumes en repli de 5,6% par rapport à l'exercice 2021-2022. A périmètre identique1 et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 15,5% avec des volumes qui baissent de 6,2% en lien avec l'épisode d'influenza aviaire.

La mobilisation du Groupe au travers du plan d'entraide intersites pour faire face à l'épidémie d'Influenza aviaire qui a touché les élevages de Vendée et du Sud-Ouest au cours du 1er semestre et sur la fin d'exercice a permis de limiter la baisse des volumes commercialisés.

Pour faire face à la hausse du prix des matières premières et des autres coûts, le Groupe a bénéficié des revalorisations tarifaires en France comme à l'International. Elles ont permis de faire face aux conséquences de cette situation sans précédent et ont également constitué un signe fort d'engagement des clients du Groupe en faveur de la filière et de la défense de l'origine française de la viande de volaille.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022-2023 s'élève à 1.618,9 ME, contre 1.402,6 ME au 4ème trimestre 2021-2022 correspondant à une solide progression de 15,4% en valeur (+16,4% A périmètre identique et taux de change constant) avec des volumes en retrait à 9,2%.

Accord de l'Autorité de la Concurrence en vue de l'acquisition de la Société OVOTEAM

Après l'annonce de l'entrée en négociation exclusive avec le Groupe Avril pour la reprise de la Société OVOTEAM en octobre 2022, le Groupe LDC annonce aujourd'hui l'accord de l'Autorité de la Concurrence pour l'acquisition de cette Société. La signature définitive interviendra dans les jours à venir.

Pour rappel, OVOTEAM est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'ovoproduits à destination des industries agroalimentaires, de la restauration hors domicile (RHD), de la boulangerie viennoiserie et de la pâtisserie. La société emploie environ 250 collaborateurs répartis sur 4 sites de production et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de près de 110 ME avec un résultat d'exploitation équilibré.

Cette opération va permettre au Groupe, d'élargir sa gamme d'ovoproduits en proposant des productions plein air, sols, label et bio en particulier dans les circuits de la restauration et de l'industrie.

Cette opération devrait permettre de soutenir les débouchés de la filière française.

La concrétisation de cette acquisition s'accompagnera d'un plan d'investissement important avec plus de 7 ME programmés sur les trois années à venir.

La société sera intégrée dans le périmètre de consolidation du pôle Amont au 1er avril 2023.

Révision des objectifs 2022-2023

Au regard de cette fin d'année réussie, le Groupe est désormais confiant pour atteindre un taux de marge opérationnelle courante de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires, revenant ainsi à son taux normatif.

A moyen terme, LDC confirme l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 4 ans.

Cette nouvelle dimension doit s'accompagner d'une progression de la rentabilité avec un objectif de près de 560 ME d'EBITDA sur l'exercice 2026-2027, en progression de 40% par rapport à 2021-2022.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2022-2023, le 24 mai 2023 après Bourse.