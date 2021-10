LDC : croissance confirmée sur le semestre et implantation au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Le groupe LDC affiche au premier semestre de son exercice 2021-2022 (période de mars 2021 à fin août 2021) des ventes de 2.396,1 ME, en hausse de 12,9% (+10,8% à périmètre identique et taux de change constant) sur un an. Les volumes commercialisés progressent de 7,5% et de 5,3% à périmètre identique.

LDC précise que le deuxième trimestre de l'exercice 2021-2022 a bénéficié d'une croissance des ventes sur tous les canaux de distribution. Sur la période, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1.200,3 ME, en forte progression de 14,6% par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2020-2021. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 11,6% à 1 168,7 ME. Les volumes vendus sont en hausse de 7,9% et de 5,1% à périmètre identique.

Avec l'intégration des activités Ronsard dans le périmètre de consolidation dès le 1er mai 2021, les ventes semestrielles du pôle volaille hors amont enregistrent une progression de 12% à 1.645,3 ME et +6,3% en volumes sur le semestre. A périmètre identique, le chiffre d'affaires est en progression de 9,7% et les tonnages commercialisés en croissance de 3,8%. En intégrant l'amont, le pôle Volaille France affiche un chiffre d'affaires de 1.817 ME, en progression de 10,7% et de 8,7% à périmètre identique. L'évolution favorable du chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre 2021-2022 intègre les revalorisations tarifaires obtenues par le groupe et la reprise des ventes sur les circuits de consommation hors domicile (restaurants, restauration scolaire et collective) et export. La dynamique de croissance concerne également les marchés de spécialités (canards, cailles...) pénalisés par les restrictions sanitaires au cours de l'exercice précédent.

LDC annonce par ailleurs l'acquisition de la société Capestone, implantée au Pays de Galles, via une prise de participation majoritaire de 75%. LDC prend ainsi position sur le marché britannique de la volaille plein air et bio, 2ème marché du continent européen, après la France. Sur ce marché où la demande en origine UK a fortement progressé après le Brexit, Capestone est un acteur historique détenant 7% environ des parts de ce marché et jouissant d'une image de marque associant authenticité et qualité. En plus d'une présence forte en grande distribution (70% du chiffre d'affaires), Capestone fournit aussi des acteurs du commerce en ligne et le baby-food. La société dispose également d'une activité festive importante avec des dindes de Noël plein air et bio renforçant son positionnement haut de gamme. En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 32 ME avec une marge d'EBITDA représentant 10% de ses ventes. La société est intégrée dans le périmètre de consolidation depuis le 1er octobre.