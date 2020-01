LDC : chiffre d'affaires 9 mois à +7,8%

LDC : chiffre d'affaires 9 mois à +7,8%









(Boursier.com) — LDC publie le chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2019-2020.

Le chiffre d'affaires cumulé sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019-2020 s'élève à 3,2 MdsE contre 3 MdsE en hausse de 7,8% et de 7,5% en volumes par rapport à l'exercice 2018-2019.

A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires ressort en progression de 3,4% à 3,1 MdsE en croissance sur tous les pôles. Les volumes vendus ressortent en hausse de 1,3%.

Sur le 3ème trimestre, les ventes s'élèvent à 1,1 MdE en progression de 6,8% en valeur et en volumes. A périmètre identique et taux de change constant, les ventes progressent de 2,3% en valeur et de 1,5% en volumes.

L'objectif annuel de 200 ME de résultat opérationnel courant reste ambitieux et dépendra de la performance réalisée sur le dernier trimestre de l'exercice intégrant toutes les activités festives