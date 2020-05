LDC : bien reçu !

(Boursier.com) — LDC grimpe de 1,9% ce jeudi à 106,50 euros, alors que le chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020 s'est élevé à 4,4 MdsE, contre 4,1 MdsE en progression de 7,2%. A périmètre identique, les ventes progressent de +3% avec une hausse sur tous les pôles d'activité du Groupe. Les volumes commercialisés évoluent de 6,7% et de +1,2% à périmètre identique.

Le résultat opérationnel courant du groupe grimpe à 201,5 ME en hausse de 6% par rapport à l'exercice 2018-2019, correspondant à une marge opérationnelle de 4,6% identique à celle de l'exercice précédent. Le résultat net part du Groupe ressort en légère baisse à 143,7 ME contre 148,7 ME.

Au 29 février 2020, les capitaux propres part du groupe s'élevaient à 1.408 ME et la trésorerie nette à 20,8 ME.

Compte tenu du contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire actuelle, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale du 20 août 2020, le versement d'un dividende de 1,20 Euro par action contre 1,60 Euro versé au titre de l'exercice précédent.

Enfin, le chiffre d'affaires du Groupe sur la période de mars avril 2020 affiche un repli de l'ordre de 7% par rapport à la même période de 2019... "Les résultats 2019/20 sont conformes à nos attentes, tout comme les perspectives de recul d'activité au T1" commente Portzamparc qui vise un cours de 150 euros avec une opinion qui reste à l'achat sur le dossier.