LDC : annonces saluées

(Boursier.com) — LDC grimpe de 3,5% à 118 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé son chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2023-2024. Sur la période de mars 2023 à fin août 2023, les ventes du groupe se sont élevées à 3.022,3 ME, contre 2.735,5 ME au 1er semestre 2022-2023 en hausse de 10,5% et de +8,2% à périmètre identique et taux de change constant.

Sur l'ensemble du semestre, les volumes commercialisés sont ressortis en retrait de 1,9%, malgré une tendance plus favorable constatée sur le 2ème trimestre avec le retour progressif de la production après les épisodes d'influenza aviaire...

L'évolution favorable des conditions d'activité dans la volaille et des bonnes performances commerciales d'ensemble permettent à LDC d'être pleinement confiant dans sa capacité à dépasser son objectif de rentabilité opérationnelle courante initialement fixé autour de 5% du chiffre d'affaires. "Nous relevons légèrement notre prévision de CA annuel en raison d'effets prix et notre estimation de MOC à 5,4% (vs 5,2% précédemment)" commente Portzamparc qui poursuit : "Nos prévisions de RNPG pour cet exercice et les deux suivants sont relevées de 4,5%, 4,3% et de 4,1%. La mise à jour de nos estimations et des hypothèses de notre modèle (hausse des taux) a un impact marginal sur notre objectif de cours que nous maintenons à 155 euros".