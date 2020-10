LCL et ACTION LOGEMENT unissent leurs forces

(Boursier.com) — Face aux enjeux de l'accession au logement ou d'amélioration de l'Habitat, LCL et ACTION LOGEMENT unissent leurs forces et savoir-faire pour mieux faire connaître leurs services et aides, particulièrement en zone urbaine. C'est dans ce contexte que Jean-Michel Royo, Directeur Général d'Action Logement Services et Yann Lhuissier, Membre du Comité Exécutif de LCL, en charge du développement immobilier, ont signé lundi 26 octobre une convention dont l'objectif est de favoriser le conseil sur les aides et services proposés par Action Logement au bénéfice des 6 millions de clients et des 17 000 collaborateurs de la banque.

Par ce partenariat, LCL, vient ainsi renforcer son rôle de conseil global en matière de projets immobiliers et de promotion de la ville durable.

Action Logement et LCL vont développer conjointement des campagnes d'information auprès des clients de la banque pour toujours mieux les conseiller dans leurs projets relatifs au logement. LCL pourra ainsi leur faire connaître les aides existantes, ponctuelles ou récurrentes dont ils peuvent bénéficier et contribuer ainsi à améliorer leur pouvoir d'achat, en complétant les offres de la banque.

Les aides distribuées par Action Logement Services portent par exemple sur le financement des travaux de rénovation énergétique, l'accompagnement à la mobilité professionnelle et résidentielle, l'amélioration de l'habitat des seniors ou encore l'accession à la propriété. Elles sont distribuées sous forme de subventions ou de prêts.

Ce dispositif vient renforcer l'offre existante de LCL qui accompagne ses clients particuliers dans tous leurs projets immobiliers : premier achat expertise en investissement locatif avec sa filiale ANGLE NEUF, travaux de rénovation avec ses offres "vertes"...