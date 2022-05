LCB renforce son pôle administratif et financier pour accompagner sa croissance

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois annonce la nomination d'Angelina Recouly qui rejoint le pôle financier et administratif sous la direction de Cygrine Duchaine.

Titulaire d'un DECF - Diplôme d'Etudes Comptables et Financières, Angelina dispose de plus de vingt ans d'expérience dans des environnements professionnels exigeants et dans des secteurs d'activité variés : elle a notamment apporté ses compétences à plusieurs PME vosgiennes (JMP INVEST, AUTOMATISME & TECHNIQUES DE L'EST), à un groupe international japonais (FUJI SEAL) et dernièrement à une start- up du numérique (QWANT). Partageant les valeurs de LCB au profit de l'habitat durable et de l'écologie, Angelina Recouly va apporter son expérience financière au service du développement de l'éco-promoteur immobilier.

"Nous sommes ravis d'accueillir Angelina Recouly dans nos équipes. Sa nomination s'inscrit dans la poursuite de la structuration de notre société qui connaît une activité dynamique avec un volume d'activité de plus de 130 MEUR d'ici 2025. Par son expertise et son dynamisme, Angelina va directement contribuer aux défis ambitieux que LCB s'est fixé pour les années à venir" déclare François Duchaine, PDG de LCB.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires 1er semestre 2022, le lundi 18 juillet 2022 (après Bourse).