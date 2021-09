LCB : dans une démarche de certification NF Habitat HQE

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois entre dans une démarche de certification NF Habitat HQE pour ses futurs projets immobiliers. Par cette démarche qui s'inscrit pleinement dans la structuration globale de l'entreprise, la société s'engage à livrer des constructions et des bâtiments de qualité supérieure et contrôlée.

La certification NF Habitat HQE vise à améliorer la Qualité Environnementale des Bâtiments, tant dans le public que dans le privé. Cette initiative concerne les phases de programmation, de conception et de réalisation des bâtiments neufs et en rénovation, elle distingue des bâtiments dont les performances environnementales et énergétiques correspondent aux meilleures pratiques actuelles.

Cette démarche vient structurer l'offre et le management responsable de LCB. A travers des ateliers et des échanges inter services, les équipes de LCB ont mis au point une méthodologie de travail en interne répondant aux exigences environnementales de la certification NF HQE. Cette volonté d'amélioration continue intervient dans le cadre du renforcement des équipes pour accompagner la croissance de la société. LCB a fait appel au bureau d'études Ajir Environnement pour l'accompagner dans cette initiative privée.