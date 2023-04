Lazard va tailler dans ses effectifs après une perte surprise au premier trimestre

(Boursier.com) — Lazard recule en début de séance alors que l'établissement basé aux Bermudes a dévoilé une perte surprise au premier trimestre et annoncé qu'il prévoyait de réduire ses effectifs de 10% cette année. La banque a essuyé une perte ajustée par action de 26 cents sur le trimestre, contre un consensus de 30 cents et un bpa de 1,05$ un an plus tôt. Les revenus provenant de l'activité de conseil financier ont chuté de 29% à 274 millions de dollars.

"Franchement, les choses ne se sentent pas aussi bon qu'elles l'étaient en décembre ou en janvier", a déclaré le DG, Ken Jacobs lors de la conférence de présentation. " Il est temps d'agir. C'est essentiellement ça". Les suppressions d'emplois ont coûté 21 millions de dollars à la banque au premier trimestre, et la société devrait enregistrer une nouvelle charge de 95 M$. En décembre dernier, Lazard employait environ 3.400 personnes.

Les banques d'investissement souffrent alors que la guerre en Ukraine a secoué les marchés et sapé la confiance des entreprises. Les efforts agressifs de la Réserve fédérale pour contenir l'inflation en augmentant rapidement les taux d'intérêt ont également entravé l'activité des marchés de capitaux. Les volumes de fusions et acquisitions ont diminué de près de moitié au premier trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données de Dealogic.