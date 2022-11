Laurent-Perrier : vive progression du résultat net semestriel

(Boursier.com) — Durant la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, le marché du champagne a enregistré une progression de ses volumes expédiés, atteignant +3,5% par rapport à l'exercice N-1, ce dernier étant déjà en forte progression par rapport à la situation du marché avant crise sanitaire.

Durant cette même période, le Groupe Laurent-Perrier a une nouvelle fois connu un fort dynamisme de ses ventes en volume de +12,4% par rapport à l'exercice N-1. Outre l'engouement des consommateurs pour les vins de Champagne, cette performance est également soutenue par la force des marques et la qualité des champagnes haut de gamme du Groupe, conduisant ainsi le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre (ventes champagne) à s'établir à 159,3 millions d'euros à taux de change courants.

Au cours de ce premier semestre 2022-2023, le Groupe a continué d'investir sur le long-terme, notamment en soutien de ses marques et en matière de développement commercial. Cet investissement dans la valorisation des ventes contribue à la force des marques et à l'effet prix/mix.

Le taux de marge opérationnelle du Groupe atteint 33,3% à taux de change courants. Le résultat net part du Groupe enregistre également une très nette progression. Il s'établit à 36,9 millions d'euros à taux de change courants et représente ainsi 23,1% du chiffre d'affaires consolidé.

Evolution du cash-flow opérationnel et de la structure financière : Le cash-flow opérationnel de la période affiche une forte progression en raison de la croissance de l'activité, de la tension sur les stocks et de l'impact des vendanges précédentes. Il s'établit ainsi à +30,7 millions d'euros au 30 septembre 2022. Ces éléments devraient s'inverser sur le deuxième semestre.

Le bilan consolidé intermédiaire au 30 septembre 2022, réaffirme la solidité de la structure financière du Groupe. Les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 524,3 millions d'euros et l'endettement net (*) s'établit à 202,5 millions d'euros incluant une trésorerie active de 133,4 millions d'euros. Le "gearing" enregistre ainsi une nouvelle amélioration se portant à 0,38 contre 0,45 au 31 mars 2022.

(*) Endettement net : dettes financières et autres dettes non courantes + dettes financières courantes - trésorerie active

Perspectives

Le Groupe Laurent-Perrier précise que les résultats publiés du premier semestre ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de son exercice fiscal 2022-2023. En effet, le contexte géopolitique en lien avec la guerre en Ukraine, les fortes tensions inflationnistes et les politiques monétaires obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois. De plus, la capacité de la Champagne et du Groupe à servir une demande croissante en volume atteindra ses limites.

Commentant les résultats semestriels, M. Stéphane Dalyac, Président du Directoire, a déclaré : "Le Groupe Laurent-Perrier annonce une forte progression de ses résultats semestriels. Ces résultats sont portés par la forte demande des vins de Champagne à travers le monde, et les efforts engagés depuis plusieurs années sur la politique de valeur du Groupe permettant de constater des effets prix/mix conséquents depuis plusieurs exercices. Toutefois, la capacité de la Champagne et du Groupe à servir une demande croissante en volume atteindra ses limites. Le Groupe Laurent-Perrier maintient ainsi le cap de sa stratégie en s'appuyant toujours sur la qualité de ses vins de Champagne, la qualité de ses équipes, la force de ses marques et la maîtrise de sa distribution."