Laurent Perrier : très forte hausse des ventes au S1

(Boursier.com) — Durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, le marché global du champagne a enregistré une très nette progression de ses volumes expédiés, atteignant +57,9% par rapport à l'exercice N-1 et +14,1% en comparaison à l'exercice N-2.

Durant le premier semestre de son exercice couvrant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, le groupe Laurent Perrier a connu un fort dynamisme de ses ventes en volume de +84,9% par rapport à l'exercice N-1 et de +18,9% en comparaison à l'exercice N-2. Cette performance, soutenue par la situation exceptionnelle de la levée progressive des mesures sanitaires et de la réouverture graduelle des lieux de consommation dans le monde, s'est appuyée sur la force des marques et la qualité des champagnes haut de gamme du groupe, conduisant ainsi le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre à s'établir à 128,5 ME à taux de change courants.

Depuis le début de la crise sanitaire et dans un contexte en partie exceptionnel de reprise, le groupe a toujours accordé une attention particulière à adapter sa structure de coûts (dépenses marketing et frais de structure). Durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, le groupe a engagé la reprise de ses investissements de long-terme, notamment en support de ses marques et en matière de développement commercial. Cette reprise des investissements s'est réalisée en lien étroit avec l'exigence de valorisation des ventes et de maîtrise des coûts.

L'ensemble contribue ainsi au développement du taux de marge opérationnelle du Groupe, atteignant 27,8% à taux de change courants, au cours du premier semestre. Le résultat net part du Groupe enregistre également une très nette progression. Il s'établit à 23,3 millions d'euros à taux de change courants et représente ainsi 18,1% du chiffre d'affaires consolidé.

Le cash-flow opérationnel de la période affiche une forte progression en raison de la croissance de l'activité et du pilotage serré du besoin en fonds de roulement, notamment des stocks. Il s'établit ainsi à +16,7 millions d'euros au 30 septembre 2021.

Les éléments du Bilan consolidé intermédiaire au 30 septembre 2021, réaffirment la solidité de la structure financière du Groupe. Les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 472,8 millions d'euros et l'endettement net s'établit à 275 millions d'euros incluant une trésorerie active de 100,3 millions d'euros. Le "gearing" enregistre ainsi une nouvelle amélioration se portant à 0,58 contre 0,63 au 31 mars 2021.

Perspectives

Dans un contexte d'activité demeurant toujours incertain du fait de la persistance du risque sanitaire dans le monde, et du caractère en partie exceptionnel de la reprise enregistrée ces derniers mois, le Groupe Laurent-Perrier précise que les résultats publiés du premier semestre ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de son exercice fiscal 2021-2022.

Le Groupe Laurent-Perrier poursuit ainsi avec vigilance et confiance, l'exécution de son plan d'affaires 2021-2025 et maintient le cap de sa stratégie de valeur.

Commentant les résultats semestriels, M. Stéphane Dalyac, Président du Directoire, a déclaré : "Dans un contexte de reprise économique mondiale contribuant à la relance des expéditions de Champagne, le Groupe Laurent-Perrier enregistre une forte progression de ses résultats semestriels. Cette forte progression est soutenue en partie par le caractère exceptionnel de reconstitution des stocks de nos clients dans le monde, par la reprise de la consommation et par les efforts engagés depuis plusieurs années sur la politique de valeur du Groupe. Le Groupe Laurent-Perrier maintient ainsi le cap de sa stratégie en s'appuyant toujours sur la qualité de ses vins de Champagne, la qualité de ses équipes, la force de ses marques et la maîtrise de sa distribution."