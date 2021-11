Laurent Perrier : résiste après les résultats

(Boursier.com) — Dans des volumes restreints, Laurent Perrier résiste à la baisse du marché en fin de matinée avec un titre stable à 99 euros. La firme a dévoilé des résultats semestriels en forte amélioration avec un bénéfice net part du Groupe multiplié par plus de 3 à 23,3 millions d'euros pour un chiffre d'affaires consolidé de 128,5 ME (+80,5%). Dans un contexte d'activité demeurant toujours incertain du fait de la persistance du risque sanitaire dans le monde, et du caractère en partie exceptionnel de la reprise enregistrée ces derniers mois, le Groupe a précisé que les résultats publiés du premier semestre ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de son exercice fiscal 2021-2022.

A 'surperformer' sur l'action, Oddo BHF évoque des résultats impressionnants mais exceptionnels, le groupe, à l'instar de ses pairs, ayant profité de la reprise du marché du champagne et sans doute des reconstitutions de stocks. L'incertitude sur l'évolution du contexte sanitaire pourrait ralentir cette embellie à court terme.