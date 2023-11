Laurent-Perrier : légère progression après le point semestriel

(Boursier.com) — Laurent-Perrier pointe en légère hausse après la présentation de ses comptes intermédiaires. Malgré un volume de ventes en retrait de 12,8% sur les six mois clos fin septembre, un effet prix mix positif de +9,6% permet au groupe de dégager un chiffre d'affaires consolidé de 153,4 millions d'euros à taux de change courants. Le taux de marge opérationnelle atteint 37,4% à taux de change courants, en amélioration de 4,1 points. Le résultat net part du Groupe s'établit à 38,6 ME, en hausse de +4,7%, et représente ainsi 24,4% du chiffre d'affaires consolidé.

Le Groupe précise que les résultats publiés du premier semestre ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de son exercice fiscal 2023-2024. En effet, le contexte géopolitique et les fortes tensions inflationnistes obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois. Laurent-Perrier " poursuit avec vigilance et confiance l'exécution de son plan d'affaires 2021-2025 ".

Oddo BHF ('sous-performer') parle de résultats meilleurs qu'attendu en termes de rentabilité mais rappelle qu'ils sont non extrapolables. Le broker attendait de la réunion de présentation des commentaires sur les évolutions du marché du champagne, des précisions sur l'évolution de la rentabilité du S1, quid de la politique de prix envisagée et la poursuite de la mise sous allocation de produits, la politique d'investissement, un point sur la structure financière dans un contexte de hausse des taux.