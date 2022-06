Laurent Perrier : ça pétille

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Laurent Perrier s'adjuge 3,6% à 98,6 euros, les investisseurs saluant les solides résultats annuels de la maison de champagne. Oddo BHF ('surperformer') parle de comptes supérieurs aux attentes alors que le message sur les perspectives est plus prudent : "face aux incertitudes nées du conflit en Ukraine, des tensions inflationnistes et des politiques monétaires qui en résultent et appellent toutes à beaucoup de prudence, le Groupe Laurent-Perrier poursuit avec vigilance et confiance, l'exécution de son plan d'affaires 2021-2025 et maintient le cap de sa stratégie de valeur".

Les résultats 2021/22 reflètent la forte reprise du marché du champagne porté en particulier par l'international et la bonne dynamique des cuvées haute gamme, deux créneaux sur lesquels le groupe Laurent-Perrier est bien positionné, détaille l'analyste. Lors de la réunion de présentation des résultats prévue ce jour, le broker sera attentif aux commentaires du management sur notamment, le montant du dividende qui sera proposera la prochaine AG, l'évolution des inflations de coûts, un aperçu sur le développement du marché du champagne depuis le début d'exercice, un update sur l'état des stocks et la structure financière...