Laurent Perrier : 11 ME de bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2019, le résultat opérationnel de Laurent Perrier, à taux de change courants, atteint 19,8 millions d'euros, en progression de +6%. Hors effet de change, il s'établit à 19,5 ME, soit une hausse de +4,1%.

La marge opérationnelle ressort à 20%, en amélioration de +1,2 point en données publiées. A taux de change constants, elle progresse de +0,9 point, à 19,7%.

Le résultat financier s'améliore de 3,4% grâce notamment à la baisse du coût de la dette financière nette de 4,2%. Le résultat net part du Groupe s'élève à 11 ME, en croissance de +4,8%. Il représente 11,1% du chiffre d'affaires relatif aux ventes de champagne (10,5% au 30 septembre de l'exercice précédent).

Le bénéfice par action est de 1,85 euro (1,77 euro au 1er semestre 2018-2019).

Le cash-flow opérationnel, traditionnellement négatif au 1er semestre en raison de la saisonnalité de l'activité, s'améliore de +1,3 ME par rapport au 30 septembre 2018, essentiellement en raison des éléments liés aux opérations d'investissements, notamment la fin l'an dernier du plan pluriannuel de production.

Perspectives 2019-2020

Les performances du 1er semestre ne sont pas extrapolables au second, en raison de la forte saisonnalité de l'activité. Dans un contexte économique et géopolitique difficile, les incertitudes liées notamment au Brexit et au marché français demeurent, et appellent toujours à beaucoup de prudence. Laurent-Perrier maintiendra néanmoins le cap de sa stratégie de valeur et continuera à consolider son plan de croissance et de rentabilité, en s'appuyant sur ses cuvées haut de gamme, sur l'international et sur une structure financière solide.