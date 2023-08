Lattice Semiconductor dépasse les attentes

(Boursier.com) — Lattice Semiconductor, acteur phare du marché des 'puces' programmables, a annoncé hier soir pour le deuxième trimestre fiscal 2023 une croissance des revenus de 18% en glissement annuel, pour un bénéfice GAAP par action de 36 cents et un bpa ajusté de 52 cents (51 cents de consensus). Les revenus ont été de 190 millions de dollars (188 M$ de consensus), en augmentation de 17,8% en glissement annuel et de 3,1% séquentiellement. Jim Anderson, directeur général, a déclaré : "Nous avons continué à augmenter à la fois les revenus et la rentabilité au deuxième trimestre 2023 d'une année sur l'autre, avec des revenus en hausse de 18% et un bénéfice net sur une base GAAP en croissance de 14% et 23% sur sur une base non GAAP. Nous conduisons la plus grande expansion du portefeuille de produits de l'histoire de la société, ce qui continue de créer une forte dynamique client. Bien que nous ne soyons pas à l'abri des défis macroéconomiques qui affectent l'industrie, nous sommes bien positionnés pour la croissance à long terme sur nos principaux marchés".