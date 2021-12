Latécoère va concevoir et produire la porte passager du nouveau Falcon 10X de Dassault Aviation

(Boursier.com) — Partenaire de longue date de Dassault Aviation, Latécoère se réjouit de participer à l'aventure du nouveau Falcon 10X. La division Aérostructures concevra et produira la porte passager de l'avion d'affaires, confirmant avec ce nouveau contrat sa position de leader mondial de la porte d'avion.

Depuis le mois d'avril, Latécoère réalise un prototype grandeur nature de la porte dans son usine de Toulouse afin de dérisquer la production du Falcon 10X, une première pour le groupe français. Latécoère produira des portes pendant toute la durée du programme et fournira des pièces et des services de maintenance.

Latécoère accompagne également Dassault Aviation dans la conception du Falcon 10X, pour sa porte de sortie de secours du pilote, une partie complexe du fuselage, et ses harnais électriques.

"Latécoère est fier de participer au nouveau programme Falcon 10X et apprécie la confiance que Dassault Aviation continue de lui accorder. Avec ce contrat de "design and build" pour la porte passager et de "design engineering" sur le fuselage et les harnais électriques, nous continuons à démontrer notre expertise unique et à confirmer notre position de leader" a déclaré Thierry Mootz, directeur général de Latécoère.

La première porte devrait être produite en juillet 2022.