Latécoère : un 1er semestre difficile

(Boursier.com) — Les résultats financiers semestriels de Latecoere pour 2023 reflètent l'augmentation du niveau de production dans l'ensemble du secteur aéronautique. Le chiffre d'affaires s'élève à 303,8 ME, en hausse de 91,4 ME soit +42,9%. A taux de change et périmètre constants, l'augmentation est de +15,2%. L'augmentation du chiffre d'affaires est due à la hausse des cadences de production des équipementiers et à la contribution des activités issues des nouvelles acquisitions, avec un effet de variation de périmètre de 58,6 ME, et un effet de change favorable de 1,9 ME par rapport au S1 2022.

Le Groupe a déclaré un Ebitda récurrent pour le 1er semestre 2023 de -18,4 ME, soit une détérioration par rapport aux -5,2 ME déclarés au 1er semestre 2022. Cette réduction est principalement due aux pressions inflationnistes sur la base des coûts des matériaux et aux perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement pendant la montée en puissance des opérations.

Le résultat net du groupe pour le 1er semestre 2023 s'élève à -58,2 ME (-27,3 ME pour la période précédente).

Le cash-flow libre opérationnel pour la période s'est élevé à -58,3 ME, principalement impacté par l'Ebitda négatif, une augmentation du fonds de roulement pour financer la croissance du chiffre d'affaires, et des coûts non récurrents. Le cash-flow libre du 1er semestre 2022 de -65,8 ME est principalement impacté par une augmentation du besoin en fonds de roulement en lien avec la reprise de l'activité, mais inclut également l'acquisition de MADES pour un montant de -19 ME.

A la fin du mois de juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 45,8 ME, soit une réduction de 28,1 ME en raison du flux de trésorerie des activités poursuivies de -58,3 ME, du flux de trésorerie des activités abandonnées de -3,2 ME et du remboursement de la dette de -7,1 ME. Dans le cadre de l'accord de recapitalisation, Latecoere a reçu un prêt-relais net de 44,1 ME au 30 juin 2023. Les autres flux de trésorerie s'élèvent à 3,6 ME. La dette nette à la fin du mois de juin 2023 s'élevait à 370,3 ME, ce qui s'améliorera considérablement dans le cadre de la recapitalisation annoncée précédemment.

Perspectives pour 2023

Le premier semestre 2023 a été une période difficile pour Latecoere et l'industrie aérospatiale au sens large. La direction s'attend à ce que ces défis se poursuivent en 2023 et en 2024, avec des vents contraires provenant de pressions inflationnistes persistantes et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aggravées par l'évolution des exigences des équipementiers. Pour atténuer ces défis, Latecoere continue d'investir dans sa plateforme opérationnelle, son personnel et son empreinte géographique, créant ainsi un modèle d'entreprise plus résilient et mieux positionné pour croître avec les exigences des clients.

Les perspectives de Latecoere pour l'exercice 2023 sont les suivantes :

- Augmentation du chiffre d'affaires d'environ 35% sur une base déclarée ;

- Réduction des pertes d'Ebitda au cours du 2nd semestre 2023, grâce à la mise en oeuvre d'initiatives opérationnelles, à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et à l'augmentation de l'activité dans les sous-segments clés des marchés commerciaux, de l'aviation d'affaires et de la défense ; et

- Le flux de trésorerie disponible sera affecté par les coûts restants de la restructuration, par l'augmentation du fonds de roulement due à la croissance des ventes et par des investissements clés visant à renforcer la position concurrentielle de Latecoere.

"Le 1er semestre 2023 a été une période exigeante pour Latecoere. Un certain nombre de succès ont été enregistrés, l'intégration rapide des activités nouvellement acquises ayant produit des résultats positifs solides en termes de trésorerie et d'Ebitda et la signature d'un accord de recapitalisation contraignant avec nos actionnaires et nos prêteurs qui sera finalisé au quatrième trimestre 2023. Bien que les revenus augmentent, nous opérons dans un environnement difficile. D'importants vents contraires proviennent d'une performance défaillante de certains de nos fournisseurs, d'une inflation plus élevée sur les coûts de l'énergie, des matières premières et de la main-d'oeuvre, ce qui a eu un impact sur la performance financière du groupe au premier semestre 2023. Nous nous attendons à ce que la situation s'améliore au second semestre et nous prenons les mesures nécessaires pour améliorer notre situation opérationnelle et financière", commente Thierry Mootz, président et directeur général de Latecoère.

Recapitalisation

Le regroupement d'actions, impliquant l'échange de 10 actions ordinaires existantes d'une valeur nominale de 0,25 euro chacune contre 1 nouvelle action ordinaire d'une valeur nominale de 2,5 euros chacune, a pris effet le 15 septembre 2023. Les actions anciennes ont été radiées du marché Euronext Paris après la clôture du marché le 14 septembre. Les actions nouvelles issues du regroupement d'actions, dont le code ISIN est FR001400JY13, ont été admises aux négociations sur le marché Euronext Paris le 15 septembre, 1er jour de cotation.

Le 15 septembre, le directeur général de Latécoère a constaté la réalisation de la réduction du capital social de la société pour cause de pertes, par réduction du nominal des actions ordinaires et de préférence. Le capital social de la société s'élève désormais à 536.195,35 euros, divisé en 53.619.535 actions, dont 53.565.035 actions ordinaires et 54.500 actions préférentielles d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune.

Le 18 septembre, le conseil d'administration a décidé d'approuver le principe d'une augmentation de capital par souscription en numéraire et par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette augmentation de capital sera d'un montant minimum de 100 ME et, selon les termes de l'accord de conciliation, le prix de souscription sera de 0,01 euro par nouvelle action ordinaire. L'augmentation de capital sera ouverte au public en France uniquement.

L'augmentation de capital est soutenue par Searchlight Capital Partners (SCP) et 45 ME ont déjà été avancés à la société par le biais d'un prêt-relais financé le 15 mai. Ce prêt relais sera remboursé par compensation d'une partie du prix de souscription payé par SCP dans le cadre de l'augmentation de capital.

Gouvernance

Lors de sa réunion du 18 septembre, le conseil d'administration a coopté Bernd Kessler en tant qu'administrateur indépendant non exécutif du conseil en remplacement de Philip Swash, qui a démissionné de son poste d'administrateur. Les actionnaires seront invités à ratifier cette nomination lors de la prochaine assemblée générale annuelle appelée à approuver les états financiers de 2023. Le conseil d'administration s'est également adjoint les services de Nick Sanders en tant que conseiller du conseil. Nick Sanders est président non exécutif de Sertec, un fabricant britannique de composants automobiles.

Suite à la réunion du comité social et économique de Latecoere du 13 septembre, Fabienne Lelandais a été désignée comme nouvel administrateur représentant les salariés. Elle a rejoint le conseil d'administration lors de la réunion du 18 septembre.