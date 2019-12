Latécoère : Tikehau Capital a vendu

Latécoère : Tikehau Capital a vendu









Crédit photo © ©Rémy Gabalda_Latécoère

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 9 décembre 2019 par l'AMF, la société en commandite par actions Tikehau Capital a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 4 décembre 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Latécoère, et ne plus détenir aucune action de cette société. Ce franchissement de seuils résulte de l'apport de la totalité des actions Latécoère détenues par le déclarant dans le cadre de l'offre publique initiée par la société SCP SKN Holding I. Tikehau Capital est une société contrôlée par Tikehau Capital Advisors, laquelle détient 36,8% du capital et des droits de vote de Tikehau Capital et 100% du capital et des droits de vote de Tikehau Capital General Partner, le gérant unique et seul associé commandité de Tikehau Capital.